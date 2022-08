Ökumene liegt ihm am Herzen

Unbequeme Zeitgenossen sind Menschen, die gegen den Strom schwimmen. Zu ihnen gehört zweifelsfrei Diakon Bringfried Schubert, der an diesem Sonntag sein 90. Lebensjahr vollendet.

Bringfried Schubert aus Schloß Holte-Stukenbrock feiert an diesem Sonntag seinen 90. Geburtstag

„Die Arbeit als Lehrer und das Engagement als Diakon haben mir immer viel Freude bereitet. In der neuen Heimat habe ich mich gern in örtliche Belange eingebracht. Dabei ist mir auch mein schlesischer Optimismus zugute gekommen“, betont der Jubilar, der im Leben als bekennender Christ auch in der ehemaligen DDR viele Widerstände erfahren und durchgehalten hat.