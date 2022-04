Oldtimer-Ausfahrt in Delbrück wird ein Genuss

Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause startet in diesem Jahr zum Delbrücker Stadt- und Spargelfest auch wieder die Delbrücker Spargelrallye. Die Besucher erwartet dann am Samstag, 21. Mai, die 13. Auflage der Rallye.

Um 11.30 Uhr fällt der Startschuss für die Oldtimer auf dem Parkplatz am Wiemenkamp. Interessenten mit Fahrzeugen bis Baujahr 1992 können sich direkt bei der Delbrücker Marketinggemeinschaft (Demag) unter Tel. 05250/984116 oder per E-Mail an b.lindemann@demag-delbrueck.de informieren und anmelden.

Nach einer kurzen technischen Abnahme der Fahrzeuge am Autohaus Thiel finden sich die Teilnehmer am Rallyetag ab 9 Uhr mit ihren historischen Fahrzeugen am Startpunkt ein. Hier gibt der Veranstalter bei einem Frühstück im Festzelt am Spargelmarkt die Route bekannt, die durch das Delbrücker Land führt. Dabei fahren die Teilnehmer mehrere Stationen an. Dort müssen sie kleine Aufgaben lösen. „Alle Prüfungen werden sich natürlich rund um die kulinarische Spezialität Spargel drehen“, sagt Franz Laczinski vom Organisationsteam dazu.

Teilnehmerzahl auf 50 Fahrzeuge begrenzt

Gegen 15 Uhr treffen die Teilnehmer wieder nacheinander auf dem Parkplatz am Wiemenkamp in der Delbrücker Innenstadt ein. Die Siegerehrung mit Verleihung der Pokale findet dann auf der Bühne des Stadt- und Spargelfestes statt. In dieser Zeit können die Fahrzeuge von den Besuchern des Festes bewundert werden. „Oldtimer üben eine besondere Faszination aus. Auch in diesem Jahr wird die Rallye wieder zusätzliche Besucher nach Delbrück locken“, sagt die Sprecherin des Arbeitskreises, Ulrike Kruse und freut sich.

Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Fahrzeuge begrenzt. Anmeldeschluss ist der 22. April oder der Ausgebucht-Status der Veranstaltung. Die Nennunterlagen können bei der Demag angefordert werden. Es gibt sie auch im Internet auf www.delbrueckkauftlokal.de.