Oliver Volkhausen führt Team

Heimatverein Hagedorn wählt neuen Vorstand – Mitglieder stimmen per Briefwahl ab

Ein Sprecher: „Da aber ein neuer Vorstand gewählt werden musste, wurde eine Briefwahl durchgeführt. Trotz der Schwierigkeiten der Briefwahl gab es eine hohe Wahlbeteiligung von 84 Prozent. Dies ist sehr erfreulich für den neuen Vorstand.“ Leider habe die gerichtliche Bestätigung der Wahl und des Ergebnisses länger gedauert als gedacht, somit konnte der neue Vorstand erst jetzt intensiv seine Arbeit aufnehmen.

Vorstand hat Arbeit aufgenommen

Das Team freue sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit und die Projekte für die Zukunft. Folgende Mitglieder wurden in den Vorstand gewählt: Vorsitzender ist Oliver Volkhausen, stellvertretende Vorsitzende ist Renate Wiesthal; Kassiererin ist Kerstin Otte und ihre Stellvertreterin Jutta Volkhausen; Schriftführerin ist Katharina Brand; Beisitzer sind Karin Otte, Reinhard Otte, Karl-Heinz Brand und Pascal Otte. In der ersten Vorstandssitzung habe sich der Vorstand darauf geeinigt, dass sich die Beisitzer um bestimmte Bereiche des Heimatvereins kümmern möchten, um die Vorstandsarbeit effektiv zu gestalten. Karin und Reinhard Otte erklärten sich bereit, sich um den Bereich „Senioren“ zu kümmern. Pascal Otte will zukünftig der Ansprechpartner für Medien sein und Karl-Heinz Brand möchte sich um die Organisation der Instandhaltung des DGH „Lips Hof“ kümmern.