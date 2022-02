Ölspur in Schlangen ruft Feuerwehr auf den Plan

Wegen einer Ölspur mussten am frühen Freitagnachmittag der Löschzug Schlangen und die Löschgruppe Kohlstädt zu einem etwa dreistündigen Einsatz ausrücken. Zuerst wurde die Schlänger Feuerwehr in die Lindenstraße alarmiert, wo ausgelaufene Betriebsmittel gesichtet worden waren.

Schon auf der Anfahrt wurden nach Angaben der Feuerwehr deutlich sichtbare Verschmutzungen gesichtet, woraufhin weitere Einsatzkräfte alarmiert wurden. Nach weiteren Erkundungen stellte sich heraus, dass sich die Verschmutzungen durch mehrere Straßen zogen.

Auch im Ortsteil Kohlstädt zogen sich die Verschmutzungen ebenfalls durch diverse Straßen. Hauptsächlich betroffen sei aber die Hauptstraße (Lippspringer Straße/ Hornsche Straße) gewesen, so die Feuerwehr. Die abgestreuten Verschmutzungen wurden durch eine Kehrmaschine des Bauhofes Schlangen aufgenommen. Zur Herkunft der Ölspur machte die Feuerwehr keine Angaben.

Da es im Verlauf des Einsatzes nach Angaben der Feuerwehr zu mehreren gefährlichen Situationen durch uneinsichtige Autofahrer kam, appelliert die Feuerwehr an alle Autofahrer: „Wenn Sie an eine solche Einsatzstelle kommen, bitte fahren Sie mit Schrittgeschwindigkeit an den Einsatzkräften vorbei, fahren Sie nicht über Geh- und Radwege und befolgen Sie die Anweisungen der Einsatzkräfte.“