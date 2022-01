Wie er berichtete, hatte seine hochbetagte Mutter – weit über 90 Jahre alt – einen Anruf bekommen. Eine junge Frau, die fließend Deutsch sprach, wirkte sehr aufgeregt und rief laut „Oma? Oma? Bist du das?“ in den Hörer. Die erschrockene Seniorin erwiderte spontan „Lydia (Name der Enkelin geändert), bist du es?“ Auf diese Frage hatte die Anruferin wohl nur gewartet. Sie schrie: „Ja, Oma, ich bin es, Lydia.“ Was die Unbekannte danach von sich gab, glich einer ausgebufften Schauspiel-Leistung – allerdings aus sehr miesen Beweggründen. „Oma, ich stehe hier in Rahden auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes und habe gerade ein Kind totgefahren“, schrie die Anruferin heulend und schluchzend ins Telefon. „Hier stehen Anwälte. Die wollen Geld von mir. Du musst mir schnell helfen. Wie viel Geld hast du denn zuhause?“

