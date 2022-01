„Omikron bringt uns an die Grenze“

In der jüngsten Sitzung des Kreisgesundheitsausschusses hat Dr. Elke Lustfeld, Amtsleiterin des Kreisgesundheitsamtes Minden-Lübbecke, einen neuen Höchststand an Infektionen mit dem Corona-Virus vermelden müssen. Die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes befürchtet zudem, dass die aktuellen Zahlen nur die Spitze des Eisbergs sind.

Im Vergleich lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Oktober im Mühlenkreis bei einem Wert von etwa 207. Am Freitag lag der Inzidenzwert für den Mühlenkreis bei 474,1 „Diese Inzidenz war zu dem Zeitpunkt schon besorgniserregend“, so Lustfeld. Innerhalb der vergangenen zehn Wochen hätten sich mehr als 12.000 Menschen im Mühlenkreis mit dem Virus infiziert. Und auch die Zahl der Todesfälle sei in diesem Zeitraum von 301 auf 372 gestiegen.