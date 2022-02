Online-Petition wird übergeben

Bielefeld

354 – so viele Menschen haben sich bei einer Petition gegen die geplante Klärschlammverbrennungsanlage in Heepen ausgesprochen. An diesem Mittwoch wollen die Organisatoren der Petition die Liste mit den 354 Unterschriften an Kämmerer Rainer Kaschel als Vertreter von Oberbürgermeister Pit Clausen und an Margret Stücken-Virnau, Betriebsleiterin des städtischen Umweltbetriebs, übergeben.

Hendrik Uffmann