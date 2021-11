OP am offenen Herzen vor Start

Infoveranstaltung zur Sanierung der Weserbrücke in Höxter gut besucht – Motorfähre soll kommen – mit Kommentar

Höxter

„Es ist eine Operation am offenen Herzen.“ Richard Mede wählt am Montagabend bei der Doppel-Informationsveranstaltung in der Stadthalle Höxter zur anstehenden Sanierung der Weserbrücke einen einschneidenden Satz. Der Projektleiter bei Straßen NRW stellt die zahlreich anwesenden Bürgerinnen und Bürger auf sechs Monate Komplettsperrung der Brücke ein. Eine motorisierte Fähre soll für die Zeit der Sperrung zumindest für etwas Entlastung sorgen. Entschieden ist das noch nicht.

Von Jürgen Drüke