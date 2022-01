Opa-Enkel-Dialoge mit Tiefgang

Werther

Sie sind für sie das „Dessert“ des Lebens: Enkelkinder. Der in Werther lebende Autor Werner Glenewinkel und seine Frau Silvia Mehring haben reichlich Auswahl an inspirierenden „Nachtischen“, zwei Mädchen und drei Jungs zwischen zwei und 11 Jahren umfasst ihre Enkelschar. Ihre Fragen an die Großelterngeneration und die Auseinandersetzung mit Themen, die die jungen Menschen beschäftigen, hat Werner Glenewinkel in unterhaltsamen und doch tiefgründigen Dialogen in einem Buch zusammengetragen.

Von Christina Geis