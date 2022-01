Opas Munition führt zur Anklage

Das Amtsgericht Minden hatte 2021 den Fall ans Landgericht Bielefeld weitergegeben, da aufgrund der Erkrankung des Angeklagten die Unterbringung in eine psychiatrische Anstalt in Betracht kam. Ein Gutachter sollte klären, ob aufgrund der Erkrankung eine Gefahr von dem Angeklagten ausgehe und die Erkrankung auch der Grund für das kleine „Waffenarsenal“ gewesen sein könnte. In seinen Ausführungen vor Gericht sah der Gutachter beides als nicht gegeben an. Zwar habe der Angeklagte immer wieder geschildert, dass er Stimmen höre und Menschen durch seine Fenster im fünften Stock blicken würde, dass er diese mit den Waffen in die Flucht schlagen wolle, sei jedoch nie die Rede gewesen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen