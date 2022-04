Open-Air-Benefizkonzert am Mallinckrodthof für die Ukraine

Das Vater-Sohn-Duo Lothar und Thilo Pohlschmidt begeisterte durch musikalische und menschliche Harmonie. Lothar Pohlschmidt war Ideengeber des Benefizkonzertes am Mallinckrodthof.Der Musikverein Alfen sorgte mit seiner mitreißenden Blas- und Marschmusik – passend zum Winterwetter – für Weihnachtsmarkt-Atmosphäre.Das Duo „Alive and Drunken“ spielte irische Stücke.

Musikalisch wurde das Konzert gestaltet vom Musikverein Alfen, den Jazz Pilots, dem Irish-Folk-Duo „Alive and Drunken“ sowie dem Vater-Sohn-Duo Lothar und Thilo Pohlschmidt. Alle Künstler traten für den guten Zweck ohne Gage auf und spendeten selbst für die Ukraine. So taten es auch die Besucher des Konzertes. Die Gemeinde Borchen sorgte mit Hilfe der örtlichen Vereine für kostenlose kulinarische Vielfalt. Im Gegenzug wurden die Besucher gebeten zu spenden.

„Unser Ziel sind 20.000 Euro und die Hälfte haben wir bereits auf dem Spendenkonto“, erklärte Lothar Pohlschmidt, Ideengeber der Veranstaltung. An der Umsetzung war maßgeblich Jürgen Schmidt von der Gemeinde Borchen beteiligt. Nachdem Pohlschmidt ihn angesprochen habe, habe er Kontakt zum Bürgermeister Uwe Gockel aufgenommen. „Er hat sofort zugestimmt und mit Hilfe der Gemeinde haben wir viel organisiert.“

So kümmerten sich der SC Borchen mit der Fleischerei Christoph Meyer um Imbisse, die Pfadfinder buken Waffeln, während die St. Sebastian Schützenbruderschaft für Getränke zuständig war. „Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Ukraine-Hilfe der Gemeinde Borchen“, sagte Schmidt.

Laut Bürgermeister Gockel seien bereits 300 ukrainische Flüchtlinge in Borchen aufgenommen worden. Auch diese gelte es durch die Benefizveranstaltung zu unterstützen. „Der Krieg ist keine zwei Flugstunden entfernt“, sagte Gockel. Er erinnerte an die unmittelbare Nähe des Geschehens und verurteilte den Krieg als Angriff auf die Werte der freien Welt. Seinem Aufruf zur Spende folgten die Borchener, und ihr Bürgermeister weiß: „Wenn Hilfe gebraucht wird, sind die Borchener immer mit dabei.“ Auch Lothar Pohlschmidt stimmte zu: „Ich bin stolz, Borchener zu sein.“

Eröffnet wurde das Konzert von der Band Jazz Pilots, die ihre Zuschauer mit warmen Klängen das kalte Wetter völlig vergessen ließen. Der Musikverein Alfen erinnerte mit seiner mitreißenden Blas- und Marschmusik stark an den Weihnachtsmarkt. Um den Ukrainern zu helfen, konnten auch die geringen Temperaturen und der Schneeregen sie nicht abhalten, vor der Bühne zu musizieren. Die Zuschauer dankten es ihnen mit einem großen Applaus.

Das Duo „Alive and Drunken“ mit Ralf Hasenbein und Gerd Smolorz begeisterte das Publikum mit klassischen irischen Stücken wie „Far far away“, „Amazing Grace“ und „Whiskey in the jar“ und bewegte durch die mitreißenden Rhythmen zum Tanzen.

Der Abend wäre nicht vollkommen gewesen ohne den abschließenden Auftritt von Thilo und Lothar Pohlschmidt. Sie sorgten für gute und ausgelassene Stimmung. Thilo Pohlschmidt begleitete auf der Gitarre. Durch die musikalische und menschliche Harmonie zwischen Vater und Sohn wurden die Coverversionen ihrer Stücke wie „Love is all around“, „Hit the Road Jack“ und „What a Wonderful World“ eben doch zu neuen Originalen à la Pohlschmidt. Bei einem derartigen musikalischen Talent aller involvierter Akteure erschienen die Borchener trotz der Kälte zahlreich und bewiesen Solidarität und ihre Unterstützung für die Ukraine.