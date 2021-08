Open-Air-Kino kommt gut an

Spenge

Gespannt warten die Besucher auf den Beginn des Filmes, unterhalten sich mit bekannten Gesichtern oder sorgen für ausreichend Getränke und Verpflegung am Platz. Am Sonntag fand in Spenge an der Charlottenburg das erste Open-Air-Kino statt. Um auch bei Tageslicht die Filme richtig genießen zu können, hat das Unternehmen Pieper Audio eine LED-Wand aufgestellt.

Von Lea Dembert