Auseinandersetzung auf dem Kaukenberg in Paderborn: Verdächtiger (31) in Untersuchungshaft

Paderborn

Der 30-jährige Mann aus Bad Lippspringe, der am Sonntag bei einer Auseinandersetzung auf dem Kaukenberg in Paderborn mit einem Messer verletzt worden war, schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Von Matthias Band