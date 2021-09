Opfer erliegt Verletzungen

Beziehungsstreit in Paderborn mit tödlichen Folgen – 30-jähriger Bad Lippspringer verstorben

Paderborn

Acht Tage nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf dem Paderborner Kaukenberg ist das 30-jährige Opfer aus Bad Lippspringe am Montagmittag in einem Krankenhaus verstorben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Paderborn und das Polizeipräsidium Bielefeld am Dienstagvormittag mit.