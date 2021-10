Opfer für die Gartenschau gebracht

HVV-Hütte am Weserradweg in Höxter muss der Neugestaltung der „Landschaftsscholle“ weichen

In der Jahresversammlung des Heimat- und Verkehrsvereins ist der Abbruch bedauert worden, es solle aber an anderer Stelle einen Ersatz geben. hieß es. Die Schutzhütte am viel befahrenen Radweg ist 2008 zum 125-jährigen Bestehen des Heimatvereins errichtet und eingeweiht worden und lag günstig zwischen Corvey und Höxter auf halber Strecke. Der HVV habe die Hütte immer gepflegt und sich vor gut 15 Jahren auch am Bau und der Planung beteiligt, berichtete Dieter Siebeck (2. Vorsitzender HVV).