Opfer nach Urteil erleichtert

Bielefeld/Gütersloh

Als das Urteil gesprochen war, wagte die Frau, die zweimal im Sankt-Elisabeth-Krankenhaus Gütersloh von einem Arzt vergewaltigt worden war, den Schritt in die Öffentlichkeit. Helena C. (37) trat auf dem Gerichtsflur vor die Reporter und sagte: „Ich will mich nicht verstecken. Ich will zeigen: Hey, hier bin ich! Ich bin eine starke Frau, und ich wünsche mir, dass alle Krankenhäuser künftig besser hinsehen!“ Helena C. – sie ist die Patientin, die den Serientäter gestoppt hatte.

Von Christian Althoff