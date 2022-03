Opfer starben durch Genickschüsse

Bad Salzuflen

Am 4. September tötete Harald S. (59) seinen Bruder Peter (63) und seine Mutter Ingried (84) mit jeweils einem aufgesetzten Schuss ins Genick. So schilderte er es am Montag beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Detmold – ruhig und äußerlich unbewegt. Das Gericht will an den kommenden Verhandlungstagen klären, was den Pferdewirt zu der Tat getrieben hat und ob das von ihm genannte Motiv stimmt.

Von Christian Althoff