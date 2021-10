Opfer wählte verzweifelt Polizei-Notruf

Ein Jahr nach dem ersten Urteil sitzt er erneut auf der Anklagebank im Landgericht Paderborn: Ein 28-Jähriger aus Erwitte, der im November 2019 in Paderborn eine Zufallsbekanntschaft ausgenutzt haben soll, um die Frau zum Sex zu zwingen. Der Bundesgerichtshof (BHG) hatte das Strafmaß des Landgerichts vom Oktober 2020 aufgehoben. Jetzt musste also neu verhandelt werden.

Die damals 31-jährige Paderbornerin hatte Anfang November 2019 mit Freunden gefeiert und erheblich Alkohol getrunken. Gegen Mitternacht traf die Frau am Westerntor zwei ihr unbekannte Männer, mit denen sie in ein Taxi stieg und zu einer Wohnung am Kaukenberg fuhr. Dort erlebte die Frau dann offenbar ein Martyrium: Der 28-Jährige zwang sie in Abwesenheit des Wohnungs­inhabers mehrfach zum Sex. Im Prozess, der am Landgericht von April bis Oktober 2020 geführt wurde, zeigte sich, dass die Mutter von drei Kindern sich gegen die Übergriffe des Angeklagten zwar zu wehren versuchte, jedoch letztlich erfolglos.