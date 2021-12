OPG macht sich auf den Weg zum Klimawald

Symbolisch, als Erinnerung an ein besonderes Jahr, pflanzen am Mittwoch Tim Franz und Cara Volker (beide Schülervertretung) mit Alexander Graf (Amt für Gemeindeentwicklung), Bürgermeister Andreas Hüffmann und Schulleiter Oliver Leimbrock einen Ahornbaum auf dem OPG-Gelände. Der Klimawald soll ab dem Sommer in Schweicheln entstehen, 25 Fußminuten entfernt.

Foto: Bexte