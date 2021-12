ÖPNV-Karten werden neu gemischt

Höxter

Die Kreistagsparteien verfolgen in Sachen Mobilität und ÖPNV eine gemeinsame Linie. In der jüngsten Kreistagssitzung in Nieheim in der Grundschulaula fand ein Initiativantrag der CDU die Zustimmung der anderen Fraktionen – und es gab sogar Lob der Grünen.

Von Michael Robrecht