ÖPNV: neuer Knotenpunkt nötig?

Der geplante Neubau der Flutmuldenbrücke von Februar 2022 an sowie die Sanierungen zweier Bahnbrücken im Innenstadtbereich bis 2025 stellt das Verkehrsunternehmen Teutoburger Wald Verkehr (TVW) vor Probleme. Es sieht die Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Bad Oeynhausen und der Region gefährdet. Als Lösung des Problems soll das Schulzentrum Nord künftig als nördlicher Knotenpunkt dienen. Mit einem gesonderten Pendlerverkehr soll die Verbindung zum südlichen ÖPNV geschaffen werden.

Wird der Busparkplatz am Schulzentrum Nord in Bad Oeynhausen für die kommenden Jahre ein Knotenpunkt für den Öffentlichen Nahverkehr? Diese Frage muss nun die Stadtverwaltung klären. Denn das Verkehrsunternehmen Teutoburger Wald Verkehr (TWV) warnt aufgrund zahlreicher Großbaustellen vor dem Kollaps des Nahverkehrs.

„Durch die Großbaustellen in Bad Oeynhausen kommt es zu großflächigen Verspätungen, die wir in unserem Netz nicht mehr auffangen können“, sagte Stephan Malencia, Geschäftsführer der Transdev Niedersachsen/Westfalen GmbH. Er verdeutlichte am Mittwoch im Ausschuss für Stadtentwicklung (ASE): „Mit der jetzigen Struktur werden wir den ÖPNV von Petershagen bis nach Bad Oeynhausen nicht aufrecht erhalten können.“ Als Knackpunkt sieht der Geschäftsführer die geplante Teil-Sperrung der Flutmuldenbrücke von Februar 2022 an. „Bis dahin muss sich was ändern, sonst wird der ÖPNV in der Region zusammenbrechen“, sagte er.