„Opposition? So weit wird es nicht kommen“

Carsten Linnemann weiß, um was es am 26. September geht. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Paderborn und Fraktionsvize der Union kämpft um jede Stimme. Der Wahlkreis des Chefs der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung von CDU/CSU ist einer der sichersten der Republik. Aber dem 44-jährigen Volkswirt geht es nicht um sich.

WESTFALEN-BLATT-Redakteur Andreas Schnadwinkel hat mit Carsten Linnemann gesprochen.

Wie will die Union die Wahl noch gewinnen?

Carsten Linnemann: Den Menschen wird immer bewusster, was Deutschland blüht, wenn die Union die Wahl nicht gewinnt. Dann drohen neue Spielregeln. Rot-Grün-Rot will mit neuen Belastungspaketen raus, wir mit Entfesselungspaketen. Die wollen mit neuen Schulden raus, wir wollen sie abbauen. Die wollen das Leistungsprinzip ad absurdum führen. Wir wollen das Prinzip Fördern und Fordern stärken. Unterschiede wie diese müssen wir in den nächsten drei Wochen herausstellen.

Was noch?

Linnemann: Köpfe, Köpfe, Köpfe. Jedes Thema braucht mindestens eine Persönlichkeit, die es kompetent und authentisch vertreten kann. Wir brauchen ein ambitioniertes 100-Tage-Programm. Es wird Zeit.

Am Freitag hat Armin Laschet sein Achterteam vorgestellt. Ist das der Durchbruch im Endspurt?

Linnemann: Das hoffe ich. Denn Deutschland steht vor einer Richtungsentscheidung, die sich gewaschen hat.

Und sie meinen, die Union kann die Wahl noch gewinnen?

Linnemann: Ja.

Nach 16 Jahren mit Angela Merkel als Kanzlerin ist Deutschland in keinem so guten Zustand. Ist es eines der Probleme Armin Laschets, dass er Merkels Bilanz und die Leistung einzelner CDU-Minister nicht offen kritisieren kann?

Linnemann: Armin Laschet schaut nach vorne und zeigt auf, was jetzt getan werden muss. Wenn Sie so wollen, ist darin auch eine versteckte Kritik. Denn der Ruf nach einer echten Staatsreform und einem Modernisierungsjahrzehnt kommt ja nicht von ungefähr. Da wurde in den letzten Jahren zu wenig gemacht. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Allein der Umstand, dass wir zur Bekämpfung der Corona-Folgen weit mehr als die Hälfte aller europäischen Mittel in Deutschland zur Stützung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausgegeben haben – vom Kurzarbeitergeld bis zu den Wirtschaftshilfen – zeigt, wie überaus erfolgreich die 16 Jahre Bundesregierung un­ter Unionsführung finanzpolitisch waren. Das wäre ohne die Politik der schwarzen Null nicht möglich gewesen. Unser Staat übernimmt beim Kurzarbeitergeld bis zu 87 Prozent des Lohns, das gibt es nirgendwo auf der Welt. Das kann man sich nur erlauben, wenn man mit dem Geld vernünftig umgeht.

Warum kommt diese Leistung bei den Leuten nicht ausreichend an?

Linnemann: Weil man in den vergangenen 16 Jahren zu oft im Krisenmodus war. Energiewende, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise – das bindet die Kräfte. Gleichzeitig hat man sich in einer Komfortzone eingerichtet, weil Wohlstand ja trotzdem da war. Deswegen gab es auch in der Gesellschaft bis zum jetzigen Zeitpunkt keinen Drang nach Reformen. Corona aber hat alles verändert. Jetzt sieht jeder, dass es in Deutschland keine Ausreden mehr gibt. In vielen Gesundheitsämtern stehen noch Faxgeräte anstatt in Museen. Wir haben es nicht geschafft, den Digitalunterricht vernünftig zu organisieren. Der Staat ist eben doch nicht so gut aufgestellt, wie wir dachten. Egal ob auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene.

Welche Konsequenzen soll das haben?

Linnemann: Wir müssen jetzt den Mut zu strukturellen, tiefgreifenden Reformen aufbringen. Letztmalig hatten wir ein solches Zeitfenster Anfang des Jahrtausends bei den Schröder-Reformen. Damals waren die Arbeitslosenzahlen extrem hoch und die Mehrheit der Bevölkerung hatte erkannt, dass es so nicht weitergehen konnte. Damals stand das Zeitfenster für Reformen plötzlich offen. Und an ei­nem solchen Punkt sind wir jetzt wieder.

Trauen Sie Armin Laschet zu, das zu stemmen?

Linnemann: Absolut, das zeigt er ja als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es ein Digitalisierungsministerium, es wurden Entfesselungspakete geschnürt, der Clan-Kriminalität wurde endlich der Kampf angesagt. Eine solche Marschroute brauchen wir für ganz Deutschland.

Sie haben einen der sichersten CDU-Wahlkreise bundesweit. Wie sind Ihre Stammwähler im Moment drauf?

Linnemann: Die Lage ist ernst, die Zeit ist knapp. Ich spüre auf der Straße, dass das kein Wahlkampf ist wie 2013 oder 2017.

Nach 16 Jahren Angela Merkel als Kanzlerin wirkt die CDU leer und ausgehöhlt. Sollte sich die Union angesichts der aktuellen Umfragen mit der Idee befassen, sich in der Opposition zu erneuern? Oder passt das nicht zum Selbstverständnis als Kanzlerpartei?

Linnemann: Wenn man von über 40 Prozent 2013 kommt und jetzt in den Umfragen bei 20 Prozent liegt, dann hätte die Union die Wahl nicht nur verloren. Dann müsste sie auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen und in die Opposition gehen. Aber so weit wird es nicht kommen.

Was wäre das beste noch zu erreichende Ergebnis: 25, 26 Prozent?

Linnemann: 30 Prozent, dabei bleibe ich. Ein Wert darunter kann nicht unser Anspruch sein, nicht in Deutschland und auch nicht in Europa. Wenn wir die Wahl nicht gewinnen, gibt es auf dem europäischen Festland westlich des ehemaligen Eisernen Vorhangs keine konservative Regierungspartei mehr. Hier tragen wir eine Verantwortung für Europa.

Haben Sie den Eindruck, dass der Medienmainstream Armin Laschet verhindern will, auch wenn man an die Verbreitung der unter dubiosen Umständen erzeugten Forsa-Umfrage nach dem ersten Triell denkt?

Linnemann: Ich würde nicht sagen, dass es eine Kampagne gegen Armin Laschet gibt. Aber die Umfragemethodik, mit der Forsa nach dem Triell agiert hat, finde ich unseriös.

„ »Wer in Deutsch­land Schutz sucht und dann hier Kinder vergewaltigt, hat sein Gastrecht verwirkt. Egal, woher er kommt.« “

Nur ein Bruchteil der ausgeflogenen Afghanen sind die sogenannten Ortskräfte, die als Übersetzer oder in anderen Funktionen für die Bundeswehr gearbeitet haben. Mit den Flugzeugen waren aber auch kriminelle Afghanen, die aus Deutschland abgeschoben worden waren. Muss die Union diesem Umstand zu ihrem Thema machen, damit die AfD davon nicht profitiert?

Linnemann: Es geht bei diesem Thema doch nicht um die AfD. Wir zeigen doch in NRW, dass wir nicht nur reden, sondern auch handeln – wie es etwa NRW-Innenminister Herbert Reul gegen die Clans macht. Für mich ist es ein Unding, dass nach Afghanistan abgeschobene Männer zurückgekommen sind, und wir es gleichzeitig nicht schaffen, unsere eigenen Leute aus Kabul zu holen. Wer in Deutschland Schutz sucht und dann hier Kinder vergewaltigt, hat sein Gastrecht verwirkt. Egal, woher er kommt.

Die Zahl der Hartz-IV-Bezieher aus den acht Hauptasylherkunftsländern hat sich von 163.223 im Jahr 2013 auf 950.172 im Jahr 2020 erhöht. Wie wollen Sie die Zuwanderung in unser Sozialsystem stoppen?

Linnemann: Erst einmal sollten wir alles vermeiden, was neue Anreize schafft. Die Grünen sehen das übrigens anders, denn sie wollen das Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen und jedem, der hier ankommt, sofort Zugang zum gesamten Sozialsystem verschaffen – egal, ob als schutzbedürftig anerkannt ist oder nicht. Migrationspolitisch entscheidend aber sind die Außengrenzen des Schengen-Raums. Dort muss entschieden werden, ob jemand in die EU darf oder nicht. Ansonsten müssen wir Pakistan und Iran dabei unterstützen, möglichst viele Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen, damit den Menschen in ihrem Kulturraum geholfen werden kann und sie sich gar nicht erst auf den Weg machen.

Welche Regierungskoalition wäre Ihnen nach der Bundestagswahl die liebste?

Linnemann: Schwarz-Gelb.

Reicht aber nicht.

Linnemann: Dann bliebe Jamaika mit Union, Grünen und FDP. Das würde funktionieren, wenn diese Koalition für Aufbruch steht. Mit der SPD konnte das nicht klappen, weil sie von Anfang nicht mit uns regieren wollte und Opposition in der Koalition gespielt hat.

Was meinen Sie mit Aufbruch-Koalition?

Linnemann: Vorbild ist das österreichische Modell, wo sich ÖVP und Grüne Raum für die Kernbereiche geben. Wenn wir in den Koalitionsverhandlungen noch mal versuchen, den Partnern in jedes Detail reinzureden, und immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, dann werden wir die Zukunft nicht gewinnen. Bei Jamaika sitzen mit CDU, CSU, Grünen und FDP vier Parteien am Tisch. Und jede Partei muss ihr wichtigstes Thema bestimmen und auch bekommen. Die Wähler wollen wissen, welche Partei was durchgesetzt hat.

Wäre Rot-Grün-Rot auf Bundesebene das Ende der Sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie bislang kennen, und der Anfang einer auf Klimaschutz ausgerichteten Staatswirtschaft à la DDR?

Linnemann: Wer sich die wichtigsten Punkte in den Wahlprogrammen von SPD, Grünen und Linken durchliest, der erkennt, dass im Falle von Rot-Grün-Rot neue Spielregeln eingeführt würden. Leistung wird immer weniger wert sein. Rot-Grün-Rot wird in Europa die Transferunion zementieren. Die EU wird in eine Schuldenunion rutschen. Denn die 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen der Europäischen Union wollen die Grünen fortschreiben. Der von der EU geforderte Mehrwert des Wiederaufbauprogramms ist nicht erkennbar, wenn Spanien das Geld für eine Vier-Tage-Woche ausgeben und Italien damit die Rentenkasse stopfen will. Das kann es nicht sein. Das hat mit Sozialer Marktwirtschaft nichts mehr zu tun.