OP‘s machen viele Kinder glücklich

Dr. Ibrahim Moussa, plastischer Chirurg aus Höxter, operiert in 14 Tagen mehr als 50 Patienten und behandelt mit seinen Kollegen 300 und mehr Kinder. Das Pensum seines jüngsten ehrenamtlichen Hilfseinsatzes im Kongo ist hart, am Ende sind aber viele Menschen glücklich.

Für die Patienten in Afrika ist der Einsatz des „Hammer Forums“ praktische und oft lebensrettende Hilfe. Der Mund- und Kiefer- sowie plastische Chirurg Dr. Ibrahim Moussa ist seit Jahren in seinen Urlauben unentgeltlich im Hilfseinsatz für Kinder in Krisengebieten. Jemen, Kongo, Palästina: Kein Elendsviertel und keine schwierige Kriegslage sind dem gebürtigen Syrer fremd. Einige Kinder wurden auch schon eingeflogen und im St. Ansgar Krankenhaus in Höxter behandelt.