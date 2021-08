Optimistisch in die Spielzeit

Steinhagen

Die Planung von Konzerten und Bühnenstücken gleicht momentan dem Blick in die Kristallkugel. Dennoch bleibt das Team des Kulturwerks optimistisch und weist einmal mehr auf die bevorstehende Spielzeit 2021/22 hin (WB vom 9. Juni). Jetzt ist auch das Programmheft dazu erschienen. Es liegt in Geschäften, Banken, Apotheken, bei Ärzten und in der Gastronomie zur Mitnahme aus.

Von Volker Hagemann