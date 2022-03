Ordensbrüder bedanken sich für Einsatz der Mitarbeiter

„Gott sei Dank sind Besuche wieder möglich“, sagte Bruder Alfons Maria Michels in einer an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen der Region Paderborn und Marsberg gerichteten Videobotschaft auf Facebook und Instagram. „Wir wollen schauen und hinhören, was Sie, die Mitarbeitenden, so alles angepackt haben, aber auch, wie es Ihnen in Ihrem beruflichen Alltag in nicht einfachen Zeiten geht.“

Der Besuch war schon länger geplant, aber aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschoben worden. Da nun ein Ende der Pandemie immer noch nicht absehbar ist, haben sich die Ordensbrüder dazu entschlossen, unter Einhaltung der strengen Corona- und Hygieneauflagen der Krankenhäuser ihren Besuch anzutreten. In einem Rundgang über die Stationen und durch verschiedene Bereiche kamen sie ins Gespräch mit Mitarbeitern aller Berufsgruppen.

Mittags trafen die fünf Ordensbrüder im St.-Marien-Hospital Marsberg ein. Am nächsten Morgen ging es weiter ins Paderborner Brüderkrankenhaus St. Josef. In einem Gespräch mit den beiden Regionalleitern Christoph Robrecht und Siegfried Rörig erörterten die Brüder auch die Planungen für die zukünftige Weiterentwicklung der BBT-Einrichtungen in Paderborn/Marsberg, zu denen neben den beiden Krankenhäusern auch das Logistikzentrum paderlog, mehrere MVZ-Praxen und die Schule für Pflege und Gesundheit mit 500 Ausbildungsplätzen gehören.

Beeindruckt zeigten sich die Ordensbrüder nicht nur von der baulichen und medizintechnischen Entwicklung, die die Häuser in den vergangenen Jahren genommen hätten. „Doch all das ist nichts wert ohne die hochengagierten Mitarbeitenden, die auch in schwierigen Zeiten entschieden mit anpacken, zum Wohl der Patienten. Sie haben hier Großartiges geleistet“, so Bruder Alfons Maria Michels. Sein ausdrücklicher Dank galt auch den Mitgliedern des Corona-Krisenstabs, die während der gesamten Pandemie den Mitarbeitern Orientierung und Sicherheit gegeben hätten. Dies sei in der Mitarbeiterbefragung sehr positiv zurückgemeldet worden.

Regionalleiter und Hausoberer Christoph Robrecht: „Die Regionalleitung und die Direktorien sind sehr dankbar für den Besuch der Brüder und das damit zum Ausdruck gebrachte Interesse. Wir sehen in dem Besuch der Ordensbrüder, die in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat der BBT-Gruppe große Verantwortung tragen, ein besonderes Zeichen der Wertschätzung für das Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“