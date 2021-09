Orestes sagenhaft verstrickt

WESTFALEN-BLATT-Serie zum Projekt „Skulpturen am Weg“ in Steinhagen: Bildhauerin Rose Lichtenberger ist dabei

Steinhagen

Mit Rose Lichtenberger kommt die griechische Mythologie in die Steinhagener „Skulpturen am Weg“. Die Künstlerin, die lange Zeit in Steinhagen wohnte und jetzt in Verl lebt, verbildlicht „Die Verstrickung des Orestes“. Dafür „verstrickt“ sie eine zwei Meter große dunkle Holzfigur zwischen zwei Bäumen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold