Orgelflügel als Kalenderbild

Hinter jedem Monatsblatt ist eine heraustrennbare Infoseite eingebunden. Hier gibt es jede Menge Informationen zu dem abgebildeten Objekt und der Stadt, in der es sich befindet. Somit eignet sich der Kalender als besonderes Geschenk für Freunde und Interessenten historischer Objekte und Städte. Brakel ist in diesem Jahr mit den Orgelflügeln an der Orgel der Katholischen Pfarrkirche St. Michael in Brakel vertreten.

Der hochwertige Kalender wird vom Land Nordrhein-Westfalen subventioniert und kostet lediglich eine Schutzgebühr von 8 Euro. Erhältlich ist der Kalender ab sofort in der Brakeler Buchhandlung Schröder. Auch Bürgermeister Hermann Temme, der Vorsitzender der Regionalgruppe der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne ist, zeigte sich begeistert von der neuen Auflage und sagte: „Der Kalender eignet sich als besonderes Geschenk für Freunde und Interessenten historischer Objekte und Städte.“