Orgelkonzert zum 30-jährigen Bestehen

Zum 30-jährigen Bestehen der Fischer und Krämer- Orgel findet an diesem Sonntag, 7. November, um 16.30 Uhr in der evangelischen Kirche am Kurpark Bad Driburg ein Orgelkonzert statt.

Dr. Matthias Koch spielt Sonntag in der evangelischen Kirche am Kurpark Werke von Alain, Bach und Messien

Dr. Matthias Koch aus Brakel gibt am Sonntag ein Orgelkonzert in der evangelischen Kirche am Kurpark in Bad Driburg.

Dr. Matthias Koch aus Brakel, Konzertorganist und Rektor des Brede-Gymnasiums, wird einer Pressemitteilung zufolge ein sehr ansprechendes und vielseitiges Konzertprogramm spielen. Die Orgelwerke nehmen Bezug auf das Ende des Kirchenjahres und spenden von ihrer Aussage her Trost, Kraft und Zuversicht für die kommende Zeit.

Am Anfang des Konzertes steht das Werk „Litanies“ des französischen Komponisten des 20 Jahrhunderts Jehan Alain. Von Johann Sebastian Bach folgt die Triosonate c-moll BWV 526. Daran schließt sich „Combat de la mort et de la vie“ (“Kampf des Todes und des Lebens“) des bekannten französischen Komponisten Oliver Messien an. Beschlossen wird das Konzert mit Variationen über den Basso ostinato des ersten Satzes der Kantate von J. S. Bach „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ des bekannten Romantikers Franz Liszt.

Der Eintritt ist frei. Eine Wiederholung dieses Orgelkonzertes findet am Sonntag, 14. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael in Brakel statt. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Es gelten die 3G-Regeln für den Konzertbesuch.