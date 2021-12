Orgelstadt informiert über Förderung

Die „Borgentreicher Eigenheimzulage“ für Familien mit Kindern, die in der Orgelstadt bauen möchten, läuft wie berichtet Ende 2021 aus. Noch ist es aber möglich, einen Förderantrag zu stellen. Die Stadt Borgentreich informiert in diesem Zusammenhang über Förderprogramme der Orgelstadt.

Im Jahr 2007 hatte der Borgentreicher Rat die Förderung des Wohnungsbaus durch Gewährung von Preisnachlässen bzw. Zuschüssen an Familien mit Kindern beschlossen, erklärt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Dies wurde Borgentreicher Eigenheimzulage genannt. Im Jahr 2009 wurde zudem ein Programm zur Förderung der Wiedernutzung leerstehender Wohngebäude beschlossen.

Beide Programme wurden im Laufe der Zeit modifiziert. So wurde zum Beispiel im Bereich der Borgentreicher Eigenheimzulage ein Preisnachlass nur bei einem Kauf von städtischen Baugrundstücken gewährt, die dem Neubau von selbst genutztem Wohneigentum dienen. Der Kauf privater Grundstücke und Gebäude wurde von der Förderung ausgenommen.

Aufgrund künftig anstehender, finanziell eingeschränkter Rahmenbedingungen der Orgelstadt hatte der Rat in seiner Sitzung am 16. November, wie berichtet, beschlossen, die Eigenheimzulage zum Jahresende 2021 auslaufen zu lassen. Anträge, die bis zum Jahresende gestellt werden, werden noch berücksichtigt.

Ortsmittelpunkte sollen belebt werden

Das Förderprogramm der Orgelstadt zur Wiedernutzung leerstehender Wohngebäude wird jedoch in unveränderter Form weitergeführt. So sollen auch künftig Anreize dafür geschaffen werden, dass in leerstehenden Wohngebäuden der Ortsmittelpunkte wieder Leben einkehrt, schildert die Stadtverwaltung weiter.

Pro leerstehendem Haus gewährt die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 3000 Euro. Hat eine Familie das Haus bezogen, erhöht sich dieser Betrag um 500 Euro je Kind – maximal um 2000 Euro. Zusätzlich sind auch Abrisse von Wohnhäusern förderungsfähig.

Ein entsprechender Antrag kann bei der Liegenschaftsverwaltung der Orgelstadt Borgentreich, Am Rathaus 13, 34434 Borgen­treich, gestellt werden. Interessierte sollten darauf achten, dass der Förderantrag vor Abschluss des notariellen Kaufvertrages gestellt werden muss. Ansprechpartner im Borgentreicher Rathaus ist Dieter Stromberg, Telefon 05643/809112 oder E-Mail an d.stromberg@borgentreich.de

Förderbedingungen stehen auf der Homepage

Die genauen Förderbedingungen und auch der Förderantrag sind auf der Internetseite der Stadt Borgen­treich zu finden unter www.borgentreich.de. Dort ist die Rubrik „Wirtschaft & Bauen“ zu wählen. Dann stehen die Informationen unter dem Unterpunkt „Zuschuss-gegen-Leerstände“.

Über die Borgentreicher Eigenheimzulage wurden zwischen den Jahren 2007 und 2021 bisher 139.000 Euro an Fördermitteln gewährt. Seit Bestehen der Förderung wurden 98 Fälle bewilligt.

Über die Förderung zur Wiedernutzung leerstehender Gebäude in Borgen­treich sind zwischen den Jahren 2009 und 2021 insgesamt etwa 317.000 Euro Zuschuss geflossen. 95 Fälle wurden bewilligt, teilt die Stadtverwaltung abschließend mit.