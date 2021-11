Orgelstadt steht zur „Löwenmama“

Darüber freut sich die „Löwenmama“ Susanne Saage besonders: Gleich vier Geschäfte in der Orgelstadt bieten die Möglichkeit, kleine Geschenke für krebskranke Kinder zu spenden. Diese Spiel- und Bastelsachen bringt sie den Kindern in der Weihnachtszeit direkt ins Krankenhaus.

„Mittlerweile stehen bundesweit 60 Krankenhäuser auf meiner Besuchsliste,“ erklärt die Löwenmama. „Der schönste Lohn ist für mich, in lachende Kinderaugen zu schauen.“ Ein Teil des Erlöses aus dem Konzert am zweiten Advent in der Bühner Kirche geht auch auf ihr Spendenkonto. „Dafür bin ich der Borgentreicher Bevölkerung sehr dankbar.“

Bereits im vergangene Jahr hatte sich Diana Buthe spontan bereit erklärt, die „Aktion Löwenmama“ zu unterstützen. In ihrem Geschäft bietet sie auch in diesem Jahr die besonders bei Mädchen beliebten „Topmodel“-Artikel mit viel Glitzer an. „Mal- und Bastelbücher, Etuis und eine Fülle von Kleinartikeln haben wir vorrätig; auch für Jungs ist etwas dabei, natürlich ohne Bling-Bling,“ erzählt die rührige Geschäftsfrau in ihrem Geschäft für erlesene Wohnaccessoires.

Das Besondere an der Aktion ist dies: Die Kunden kaufen im Laden das Geschenk zum normalen Preis und hinterlegen es dort. Helfer holen die gesammelten Artikel ab, in einer großen Sammelstelle verpacken sie die vielen Ehrenamtilichen zu hübschen Päckchen und stellen Lieferpakete zusammen, die dann von Susanne Saage und ihrem Team ausgeliefert werden.

Wolle zum Basteln auf Kinderstationen

Mitten in der Bördestadt befindet sich das Textilgeschäft „Frau Alois Lotze“, in dem die „gute alte Zeit“ stehengeblieben scheint. Die heutige Inhaberin Monika Göke ließ sich ebenfalls von der Löwenmama-Idee begeistern, bietet sie doch Wolle und Stoffe an. „So etwas brauchen wir auf den Kinderstationen zum Basteln,“ ist Saage begeistert. „Es muss allerdings alles fabrikneu sein, gebrauchte Wolle darf ich aus hygienischen Gründen leider nicht annehmen.“

Richtige kuschelige Seelentröster sind die putzigen Sterntaler-Püppchen, die Monika Göke auch anbietet. „Es gibt so viele Kleinkinder im Krankenhaus,“ erzählt die Löwenmama von ihren vielen Besuchen, „deren Leid kann man schon mit einem solch knuffigen Figürchen etwas lindern.“

In der Deko-Galerie bei Resi Göke gibt es zwar keine Spielsachen, aber eine Fülle von schönen Kerzen. „Wenn ich in Kinder-Hospize fahren, nehme ich immer Kerzen mit und zünde für jedes schwerstkranke Kind mit einem Gebet ein Licht der Hoffnung an,“ berichtet Susanne Saage. In der Deko-Galerie können die Kundinnen und Kunden eine oder mehrere Kerzen kaufen und zur Abholung hinterlegen.

Das Quartett an Borgentreicher Unterstützern macht Hartwig Meyer in seinem Rewe-Markt komplett. „Als ich angefragt wurde zu helfen, war das selbstverständlich,“ denn er hatte schon von der Löwenmama aus Sommersell gehört. Einen Tisch im Supermarkt aufzubauen und mit Artikeln aus dem normalen Sortiment zu bestücken, sei kein Problem gewesen. Meyer: „Wir führen gerade in der Vorweihnachtszeit eine Fülle von kleineren Spielsachen für Mädchen und Jungs.“

Geschenketische weit verbreitet

Nach dem Kauf kann man die Artikel an der Schnellkasse wieder abgeben, wo sie bis zur Abholung gesammelt werden. „Und was an Heiligabend an Schoko-Nikoläusen noch übrig ist, findet bei den Kindern im Krankenhaus sicherlich dankbare Abnehmer,“ sagt der Unternehmer.

Solche Geschenketische sind nicht nur in fast allen Städten des Kreises Höxter, sondern auch in der weiteren Region zu finden. „Es könnten an die Hundert sein,“ vermutet die Sommersellerin, die von vielen schon als richtiger „Weihnachtsengel“ tituliert wird.

Informationen über die Löwenmama gibt es auch im Internet.