Originelly schließt und doch geht‘s weiter

Nelly Minich hat neue Pläne – nach Corona kann Betreiberin kein neues Personal finden – Eis gibt‘s zukünftig in Rödinghausen

Rödinghausen

Der Schreck hat manchem fast den Appetit auf das leckere Eis von Originelly verdorben: Nachdem das Holzhaus, in dem das gemütliche Eiscafé mit Bistro in Schwenningdorf untergebracht ist, in einem Immobilienportal zum Verkauf angeboten wurde, sahen viele das Aus kurz bevorstehen.

Von Kathrin Weege