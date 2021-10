Orthopäde mit Rheuma-Schwerpunkt

Es gibt Verstärkung bei den Steinhagener Fachärzten: Dr. Johannes Sälzer (36) steigt zum 1. November in die orthopädische Praxis seines Vaters Dr. Stefan Sälzer (66) mit ein. Und der verabschiedet sich keineswegs in den Ruhestand, sondern ist weiterhin vollumfänglich für seine Patienten da. Mit der Ausbildung des Juniors vergrößert sich das Spektrum der Praxis.

Dr. Johannes Sälzer steigt in die väterliche Praxis in Steinhagen mit ein und erweitert das Behandlungsspektrum

Johannes Sälzer hat das Evangelische Gymnasium Werther besucht, dort 2004 sein Abitur gemacht und in Münster studiert. Von 2011 bis 2015 schlossen sich die chirurgische Grundausbildung, Orthopädie und Unfallchirurgie in der Helios-Klinik Lengerich an, weitere Ausbildungen in Orthopädie und Unfallchirurgie von 2015 bis 2017 am Klinikum Bielefeld-Mitte und am Ev. Klinikum Bethel. Seit 2018 ist er Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. „Ich dachte aber, dass das noch nicht alles gewesen sein kann“, schildert der Mediziner.