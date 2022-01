Ortsdurchfahrt Borchen: Die Sanierung rückt näher

Borchen

Lange mussten die Borchener darauf warten, und jetzt scheint alles ganz schnell zu gehen: In diesem Jahr soll der Startschuss für den Ausbau der Ortsdurchfahrt fallen, doch der wird Anliegern und Berufspendlern einiges abverlangen. Vier Jahre sind für das Straßenprojekt veranschlagt, das in zwei Bauabschnitten ausgeführt wird. Die Sanierung der Landesstraße 755 (Paderborner Straße) umfasst den Bereich zwischen Hotel Pfeffermühle und dem Kreisverkehr am Lidl.

Von Per Lütje