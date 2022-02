Ortsdurchfahrt Lichtenau soll in diesem Jahr komplett saniert werden

Vorschlag der Verwaltung am Donnerstag, 17. Februar, Thema im Rat

Lichtenau

Mit der geplanten Sanierung der Ortsdurchfahrt B68, für die vom Frühjahr an eine monatelange Vollsperrung nötig wird, beschäftigt sich am kommenden Donnerstag, 17. Februar, der Lich­tenauer Rat. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 19 Uhr im Technologiezentrum am Leihbühl.

Von Hanne Hagelgans