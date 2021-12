Ortskern-Entwicklung im Fokus

Für Silvia Busch, die als Schriftführerin aus dem Vorstand ausscheidet, wurde Simon Kröger als neuer Schriftführer gewählt. Da auch Christian Jöring und Stefan Buschmeier als Beisitzer nicht mehr zur Wahl standen, mussten Nachfolger gewählt werden. Hier konnten mit Kristina Heimann-Ewers, Edmund Buschmeier und Stefan Forell drei junge Mitglieder für den Vorstand gewonnen werden.

Vorsitzender und CDU Ratsherr Andreas Kaiser konnte in seinem Bericht trotz der Schwierigkeiten durch die Corona -Pandemie zahlreiche Arbeitsschwerpunkte der CDU-Ortsunion der vergangenen beiden Jahre vorstellen. Ein zentrales und weiterhin begleitendes Thema ist dabei die Entwicklung des Ortskerns mit neuen Baugebieten für junge Familien wie auch einer geplanten Seniorenwohnanlage mit zusätzlicher Tagespflege. Zusätzlich setzt sich die CDU Dahl für eine Entschärfung der Verkehrsproblematik an verschiedenen Straßen ein – vor allem Im Sudahl und an der Ellerstraße. Dazu soll auch ein neuer Fußgängerüberweg am Dorfanger beitragen, der aktuell von der Verwaltung geprüft wird. Auch der Fahrradweg in Richtung Schwaney wird derzeit geplant, die Fertigstellung wird sich allerdings voraussichtlich noch bis 2023 hinziehen.

Besonders für junge Familien ist die weitere Entwicklung des Kindergarten- und Schulstandorts Dahl von großer Bedeutung. Hier sei es wichtig, dass auch zukünftig die Betreuungsangebote erhalten und sogar noch ausgebaut werden könnten, betonte Andreas Kaiser. Da aktuell gerade Treffpunkte und Aktivitäten für Jugendliche in Dahl fehlten, habe die Ortsunion eine Anfrage an die Verwaltung für eine BMX-Strecke und einen Bolzplatz gestellt.