Ortsverband fordert bezahlbaren Wohnraum

„Wer einmal gesehen hat, wie Menschen, die an Corona erkrankt waren, elendig litten und noch leiden, kann das verstehen“, sagte er. „Verstehen kann ich nicht die Coronaleugner und Verschwörungstheoretiker.“ Aufgrund der Pandemie seien Kassenprüfung und eine erste Vorstandssitzung erst nach den Lockerungen erfolgt. Neuwahlen des Vorstands und der Revisoren seien in diesem Jahr nicht zwingend erforderlich. Bernd Vahrenhorst, Schriftführerin Gisela Meier, Schatzmeister Wilhelm Möllering und Revisor Heinrich Schwager legten Vorstandsberichte vor. Allen wurde einstimmig Entlastung erteilt. Der Vorsitzende merkte an, dass der Vorstand personelle Unterstützung benötige. Doch aus der Runde der Anwesenden kamen keine Personalvorschläge.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar