Ost-Moped verbindet Generationen

Sie ist 32 Jahre alt, saftgrün, hat einen Bananentank und eine flache Kunststoffleuchte – die Simson S51B. Sie gehört dem Borgentreicher Yannic Dierkes. Das besondere an ihr? Sie löste einen Simson-Boom aus.

Ich und mein Oldtimer: Clique aus dem Warburger Land zeigt in Folge 29 ihre Simson-Mopeds

Der Borgentreicher Yannic Dierkes hatte dieses Ost-Moped von seinen Eltern zum bestandenen Abitur geschenkt bekommen. Irgendwann landete sie in der Garage und fristete dort ihr Dasein. „Vor etwa vier Jahren haben wir aus Jux angefangen an der alten Simson herumzuschrauben“, erinnert sich der Borgentreicher Stefan Pirone. In der Einfahrt wurde ein Teppich ausgebreitet und mit einer Handvoll Schraubenschlüsseln und einem Kirmes-Schraubendreher ging es los. Und die Simson ließ die Freunde nicht mehr los.