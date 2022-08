Ostenland ist wieder eine Reise wert

Ab diesem Zeitpunkt ist der Kreuzungsbereich „Auf dem Haupte/Osterloher Straße/Auf der Bache“ gesperrt. Umleitungen werden für beide Bauphasen des zweiten Bauabschnitts ausgeschildert. Die Baumaßnahme hat im März begonnen und soll im Dezember abgeschlossen sein. In diesem Zeitraum wird die Asphaltdecke der Ortsdurchfahrt grundlegend erneuert. Zeitgleich werden weitere Arbeiten durchgeführt, welche die Ortsdurchfahrt sicherer und bürgerfreundlicher gestalten. So werden die lauten Pflastersteine durch einen ruhigeren Asphalt ausgetauscht. Die Einmündungen der Nebenstraßen werden als sogenannte Gehwegüberfahrten neugestaltet, was für mehr Sicherheit für die Fußgängerinnen und Fußgänger sorgt. In der Ortsdurchfahrt gibt es insgesamt vier Überquerungshilfen für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende. Diese werden vom Kreis während der Sanierung barrierefrei umgebaut.

