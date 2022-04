Ostereiersuche für die Ukraine-Hilfe

Delbrück

„Wir helfen dem Osterhasen beim Verstecken vieler bunter Ostereier, die am Ostermontag auf dem Abenteuerspielplatz hinterm Hallenbad in Delbrück gefunden werden sollen“, blickt Henry Kosche vom Marktkauf Delbrück ein paar Tage voraus. Bei der Ostereiersuche allein soll es aber natürlich nicht bleiben. In Kooperation mit der Delbrücker Marketinggemeinschaft (Demag) ist am 18. April in der Zeit von 13 bis 17 Uhr ein ganzer Nachmittag für Familien geplant. Der Erlös fließt der Ukraine-Hilfe zu.