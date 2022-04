Und aus dem Mund der Aktiven klang die Begeisterung beim 74. Paderborner Osterlauf ähnlich: „Die Stimmung in den Vorgärten, die Anfeuerungsrufe der vielen Zuschauer, das tolle Wetter: Danach hat sich das Läuferherz so sehr gesehnt, das tat so unglaublich gut.“So schwärmte Pierre Danelak, der Drittplatzierte beim abschließenden Halbmarathon, über sein Comeback nach einer Syndesmoseband-Verletzung zum Jahreswechsel. Der Langstreckler aus Harsewinkel-Marienfeld, der seit Jahresbeginn für den Braunschweiger Laufclub startet, hat in Paderborn mit einer Zeit von 1:12:10 Stunden neue Motivation getankt, um in Kürze im niederländischen Venlo über die 21,1 Kilometer eine Zeit von unter 1:10 anzugreifen.

Noch schneller waren Sieger Jannik Ernst vom TV Waldstraße Wiesbaden in 1:07:00 und Jonas Müller (Bayer Leverkusen) in 1:07:26. Der Sieger aus Hessen war zum ersten Mal in Paderborn und nicht nur von dem Lauf begeistert: „Beim ersten Wettkampf seit Monaten gleich Bestzeit – ich bin selbst überrascht. Aber hier war einfach alles perfekt: das Hotel in unmittelbarer Nähe der Strecke, die schöne Innenstadt, die leckere Pizza gestern Abend.“

Der Verzicht auf die Verpflichtung von Profis für den Halbmarathon gab den starken Amateuren die Chance, auch mal vor großer Kulisse Siegesjubel einzuheimsen. Emma Waldschmidt, die schnellste Frau vom Berliner SV 92, konnte das nach 1:25:15 Stunden allerdings leider nicht richtig genießen: Die 22-jährige Berlinerin führte mit großem Vorsprung, hatte sich aber unterwegs am linken Fuß verletzt und musste nach dem Zieleinlauf im Rettungswagen ins Krankenhaus, das schmerzende Bein dick in Eis verpackt.

Pierre Danelak belegt beim Paderborner Halbmarathon den dritten Platz. Foto: Oliver Schwabe

So schmerzhafte Erinnerungen an das Comeback des Osterlaufs nach zwei Jahren Corona-Auszeit sind allerdings die ganz große Ausnahme. Auch einen Stromausfall im Start-Ziel-Bereich konnten die zahlreichen Helfer unter der Regie des Ausrichters SC Grün-Weiß Paderborn mit Improvisationsgeschick kompensieren. „Wir sind stolz auf das Team“, dankten Dirk Happe, Christian Stork & Co. allen, die mit angepackt hatten. Auch Paderborns Bürgermeister Michael Dreier lobte die „unglaubliche Begeisterung an der Strecke“ und dankte allen Haupt- und Ehrenamtlichen.

74. Osterlauf in Paderborn: Halbmarathon-Strecke 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon. Massenstart Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon. Bürgermeister Michael Dreier bei einer Siegerehrung. Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon- Scharfe Kurve Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon. Caritas Sieger der Herzen Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon. Ein schneller Feuerwehrmann Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon Ernst, Jannik (DEU) 1:07:02 Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon. Der Weihnachtsmann lief auch mit. Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon Es siegten bei den Frauen: Waldschmidt, Emma (DEU) 1:25:17 Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon Es siegten bei den Frauen: Waldschmidt, Emma (DEU) 1:25:17 Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon Es siegten bei den Frauen: Nienhaus, Carina (DEU) Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon Es siegten bei den Frauen: Teresa Garbitz Foto: Oliver Schwabe 74. Osterlauf in Paderborn-Halbmarathon Foto: Oliver Schwabe

Die endgültige Bilanz der Meldezahlen war ein weiterer verdienter Lohn für deren Einsatzbereitschaft: Der 10-Kilometer-Lauf mit 3228, der Halbmarathon mit 1034 und der 5-Kilometer-Lauf mit 1856 brachten es auf insgesamt 6118 „bezahlte“ Anmeldungen. Dazu kamen beim Bambini-Lauf 551 Grundschulkinder ins Ziel. Macht zusammen eine offizielle Meldebilanz von 6669 – die Erwartung „5000 plus X“ wurde in erfreulichem Maße in den Schatten gestellt. Und die unter dem Eindruck der Pandemie geborene Idee, die Kindertagesstätten bei der Ausrichtung von eigenen Laufevents zu unterstützen, erwies sich ebenfalls als Volltreffer: Mehr als 40 Kitas machten mit und brachten 2100 Jungen und Mädchen in Bewegung.

Die Ergebnisse der jeweiligen Läufe lassen sich hier nachlesen: https://www.paderborner-osterlauf.de/ergebnisse/archiv/1090-ergebnisse-2022.html.

Hier geht es zur Sonderseite zum Paderborner Osterlauf: https://t1p.de/lq2o7