Osterlauf sorgt am Samstag für zahlreiche Einschränkungen im Busverkehr

Der Osterlauf beeinflusst auch die Fahrwege des Padersprinter. An Karsamstag, 16. April, ergeben sich deshalb einige Änderungen in der Linienführung auf den Linien 2, 5, 6, 11, 28, 58 und 68.

Von Betriebsbeginn bis etwa 20 Uhr werden auf der Linie 2 folgende Haltestellen nicht bedient: „Heinrichs­kirche”, „Nordbahnhof”, „Rotheweg”, „Gustav-Schulze-Straße”, „Bonifatiuskirche”, „Schwabenweg” und „Anhalterweg”. Fahrgäste werden gebeten, in Fahrtrichtung Marienloh ersatzweise die Haltestellen „Cheruskerstraße”, „Dr.-Mertens-Weg” sowie die Ersatzhaltestelle an der Ausfahrt vom Anhalterweg auf den Dr.-Rörig-Damm zu nutzen. In Fahrtrichtung Wewer besteht ebenfalls eine Ersatzhaltestelle auf dem Dr.-Rörig-Damm in der Nähe zur Einmündung Anhalter Weg sowie die Nutzung der Haltestellen „Dr.-Mertens-Weg” und „Cheruskerstraße”.

Auf der Linie 5 werden von Betriebsbeginn bis etwa 20 Uhr die Haltestellen „Maspernplatz”, „Bischofsteich”, „Tegelweg”, „Nordbahnhof”, „Schützenplatz Nord”, „Ausbesserungswerk”, „Pirolweg”, „Haustenbecker Straße”, „Schleswiger Weg”, „TÜV”, „Friesenweg”, „An der Talle”, „Ingolstädter Weg”, „Württemberger Weg” und „Bonifatiusweg” nicht bedient. Stattdessen werden die Fahrgäste gebeten, die Haltestellen „Detmolder Tor”, „Cheruskerstraße”, „Sachsenweg”, „An der Talle”, „Friesenweg” (Haltestelle Linie 58), „TÜV” (Haltestelle Linie 58), „Schleswiger Weg” (Haltestelle der Linie 12), „Wilseder Weg” (Haltestelle der Linie 12) oder die Ersatzhaltestelle im Taubenweg zu nutzen.

Auf den Linien 6 und 28 werden von Betriebsbeginn bis etwa 20 Uhr die Haltestellen „Maspernplatz” und „Detmolder Tor” in Fahrtrichtung Sande (Linie 6) und in Fahrtrichtung Wewer (Linie 28) nicht bedient. Ersatzhaltestelle ist „Michaelstraße” der Linie 5. In Richtung Sande (Linie 6) und in Richtung Wewer (Linie 28) gilt die Haltestelle „Detmolder Tor” in der Heiersstraße als Ersatzhaltestelle.

Auf der Linie 11 werden von 11 bis 18 Uhr folgende Haltestellen nicht bedient: „Fürstenweg” (auf dem Fürstenweg), „Rolandsweg”, „Freibad/Schützenplatz”, „Ferrariweg”, „Museumsforum” und „Padersee”. Ersatzhaltestellen sind eingerichtet in Fahrtrichtung Thuner Siedlung: „Fürstenweg” auf der Neuhäuser Straße sowie beidseitig die Haltestellen „Elsener Straße”, „Am Silberbrink” und „Wilhelmshöhe”.

Auf der Linie 58 in Fahrtrichtung Heinz-Nixdorf-Wendeschleife werden ganztägig die Haltestellen „An der Talle”, „Sachsenweg” und „Schwabenweg” nicht bedient. Stattdessen kann die Ersatzhaltestelle auf dem Dr.-Rörig-Damm vor der Einfahrt in den Anhalter Weg genutzt werden.

Auch die Linie 68 ist vom Osterlauf betroffen: Die Haltestellen „Maspernplatz” und „Detmolder Tor” (auf dem Heierswall) werden bis etwa 20 Uhr nicht bedient. Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle „Michaelstraße” als Ersatz zu nutzen.

Beim Start und während des Osterlaufs muss im gesamten Liniennetz mit kurzfristigen Störungen und Behinderungen gerechnet werden. Über die Umleitungen wird auch durch Aushänge an den Haltestellen und unter www.padersprinter.de informiert.

Kostenloser Shuttle-Verkehr

Außerdem wird am Karsamstag ein kostenloser Shuttle-Verkehr für alle Teilnehmer und Besucher des Osterlaufs eingerichtet, der im 15-Minuten-Takt zwischen Stadion Parkplatz P1 und dem Start- bzw. Zielbereich des Osterlaufs pendelt. Die erste Fahrt ist um 9.30 Uhr ab der Haltestelle „Stadion Parkplatz P1”. Die letzte Rückfahrt ist um 18 Uhr. Die Fahrzeit beträgt zehn Minuten.