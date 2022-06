Ostwestfale mixt am besten

Bad Salzuflen/Hüllhorst

Beim zehnten „Made in GSA“-Cocktailwettbewerb hat der Barmann Maurice Wächter vom „Spirit of India“ in Bad Salzuflen gewonnen. Der Nachwuchsbartender überzeugte die Jury in Berlin mit seinem Drink „Sucellus Träne“, der unter anderem aus Gin, Dinkelkorn und der Kräuterspirituose „The Barleyfield No. 29“ besteht, wie die Veranstalter am Dienstagmorgen mitteilten.