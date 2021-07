Ottes Erdbeeren auf Hensels Biskuits

Hiddenhausen

Wenn morgens gegen fünf Uhr die Sonne aufgeht, beginnt auf dem Obsthof Otte in Oetinghausen die Erdbeerernte. Und schon am Morgen des nächsten Tages schmücken die Früchte die Biskuittörtchen, die die Bäckerei Hensel in ihren Filialen im Kreis Herford verkauft.

Von Stefan Wolff