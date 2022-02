Otto Waalkes sagt komplette Tournee ab

Auch Auftritte in Bielefeld und Lemgo betroffen

Das schmerzt die Otto-Fans. Die für 2022 geplante Tournee des ostfriesischen Kult-Komikers ist komplett abgesagt worden. Davon betroffen sind auch die geplanten Auftritte in der Stadthalle Bielefeld (24. November) und in der Phönix-Contact-Arena in Lemgo (20. April).