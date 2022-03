OWD-Baustelle zieht um

Arbeiten an Graphia-Brücke in Bielefeld-Brackwede schreiten voran

Bis jetzt wurde von der A33 in Fahrtrichtung Bielefeld gearbeitet. Nun steht der Wechsel auf die Gegenrichtung an. Dafür wird von Dienstag, 29. März, 19 Uhr, bis Mittwochmorgen, 30. März, 5 Uhr die Fahrbahnmarkierung in Fahrtrichtung Bielefeld geändert. Aus Sicherheitsgründen muss allerdings in dieser Zeit eine Fahrspur gesperrt werden. Ab Mittwochmorgen stehen dann wieder zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Die Fahrtrichtung A33 ist von diesen Arbeiten noch nicht betroffen. In den nächsten Tagen wird die Schutzwand auf der Fahrbahn demontiert und auf der anderen Seite in Richtung A33 wieder aufgebaut. In der nächsten Woche soll dann hier die Markierung geändert werden. Die Arbeiten sind jedoch stark Witterungsabhängig und müssen eventuell verschoben werden.

Nach dem Umbau führen dann zwei Fahrspuren Richtung Innenstadt, eine Fahrspur auf dieser Seite im Gegenverkehr und eine Fahrspur entlang der Baustelle zur A33 – wie schon bei der bisherigen Baustelleneinrichtung – nur andersherum.

Im Sommer sollen die etwa 1,5 Millionen Euro teuren Bauarbeiten abgeschlossen sein.