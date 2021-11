OWD-Blitzer bleibt außer Betrieb

Fast drei Monate nach der Sanierung des Ostwestfalendamms (OWD) mit „Flüsterasphalt“ zwischen der Brücke Haller Weg und der Anschlussstelle Quelle ist der stationäre kommunale Blitzer immer noch außer Betrieb. Wann die Radaranlage, die in Höhe Oetker die sechs Fahrspuren in beide Richtungen überwacht, nach den Straßenarbeiten vom 5. Juli bis zum 11. August wieder funktioniert, ist nicht abzusehen.

Eigentlich sollte der Blitzer an diesem Mittwoch geeicht werden und wieder in Betrieb gehen. „Den Termin für den 3. November werden wir nicht halten können“, sagt Norman Rosenland, Geschäftsbereichsleiter Verkehrsordnungswidrigkeiten beim Ordnungsamt. Denn die für das Funktionieren der Radaranlage notwendigen Messsensoren im Asphalt sind bislang in lediglich zwei der insgesamt sechs Fahrspuren eingebaut. Fazit von Rosenland: „Ich kann keinen Zeitplan nennen.“