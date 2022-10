OWL-Banken zögerlich bei Tagesgeld-Zinsen

Die EZB hat am Donnerstag verkündet, den Einlagenzins für Banken zum 2. November von 1,25 auf 1,5 Prozent anzuheben. Diesen Zins zahlt die EZB Geschäftsbanken für bei ihr über Nacht geparktes Geld. Seit 2014 lag der Einlagenzins im negativen Bereich, seit 2020 bei minus 0,5 Prozent. In der Folge erhoben viele Geldinstitute auch Negativzinsen von Kunden mit höheren Einlagen. Am 21. Juli setzte die EZB den Einlagenzins auf 0,0 Prozent, am 14. September hob sie ihn dann auf 1,25 Prozent an.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar