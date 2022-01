OWL-Firmen kooperieren bei Ladesäulen

Paderborn/Schlangen

Der US-Zahlungssystemhersteller Diebold Nixdorf mit Standort in Paderborn steigt in das Geschäft mit Serviceleistungen für Elektroauto-Ladesäulen ein. Diebold Nixdorf hat dazu eine Partnerschaft mit dem ebenfalls börsennotierten Dortmunder Ladesäulenhersteller Compleo AG vereinbart, der auch über einen Standort in OWL verfügt.

Von Oliver Horst