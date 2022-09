OWL: Platz für Flüchtlinge knapp

Bielefeld/Paderborn

Noch ist es ein Ausnahmefall in der Region: In Delbrück (Kreis Paderborn) sind zwei Turnhallen für die Unterbringung von Flüchtlingen hergerichtet worden. Im Delbrücker Ortsteil Sudhagen ist seit einiger Zeit die Sporthalle, die allerdings nicht für den Schulsport genutzt wird, mit ukrainischen Flüchtlingen belegt, seit Dienstag auch die Sporthalle in Delbrück-Schöning mit insgesamt 18 Personen.

Von unseren Lokalredaktionen