„Ich bedauere den Abschied von Frau Pirscher, denn damit verliert Ostwestfalen-Lippe eine äußerst engagierte Regierungspräsidentin“, sagte Reul. „Mit ihrer Arbeit hat sie nicht zuletzt im Zusammenhang mit den Corona-Soforthilfen deutliche Akzente gesetzt.“

Judith Pirscher sagte: „Ostwestfalen-Lippe ist mir als vielseitige, dynamische und lebenswerte Region begegnet, die mich mit offenen Armen empfangen hat. Ich habe hier eine Kooperationsbereitschaft und Verlässlichkeit kennen gelernt, die ich so noch in keiner Region erlebt habe. In OWL zeigt sich: Wenn man zusammensteht und etwas gestaltet, dann funktioniert es auch. OWL wird mich im Herzen nach Berlin begleiten.“

Seit 2019 Regierungspräsidentin

Judith Pirscher war am 2. Dezember 2019 zur Regierungspräsidentin im Regierungsbezirk Detmold ernannt worden. Zuvor war sie unter anderem für die Umweltpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion tätig – zunächst in Bonn, danach in Berlin. Im Jahr 2000 wechselte Pirscher als stellvertretende Geschäftsführerin und Justiziarin zur FDP-Landtagsfraktion nach Düsseldorf. 2005 übernahm sie als Leiterin des Ministerbüros die politische Koordination im NRW-Innenministerium. Von dort wechselte sie zum Verfassungsschutz im Innenministerium, bevor sie im Oktober 2010 Ständige Vertreterin des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes NRW wurde. Von April 2011 an war Pirscher Landesrätin beim Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) – zuständig für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb und Geschäftsführerin der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe.

Zu den Schwerpunkten ih­rer Amtszeit im Regierungsbezirk Detmold gehörte es, die Digitalisierung in der Region voranzutreiben. So ist bei der Bezirksregierung mit der Gigabit-Geschäftsstelle eine zentrale Anlaufstelle für die Kommunen für den geförderten Breitbandausbau geschaffen worden.

Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes vorangetrieben

Zum Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes hatte Pirscher die Beteiligten aller Kreise sowie der Telekommunikationsunternehmen an einen Tisch gebracht. Das Ziel: den LTE- und 5G-Ausbau des heimischen Mobilfunknetzes deutlich zu beschleunigen. Gemeinsam mit der OWL GmbH ist es gelungen, 135 Millionen Euro an Fördermitteln in die Region zu holen. 1,6 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen wurden gezielt an die heimischen Unternehmen vergeben.

Die Bezirksregierung Detmold wird bis zur Nachbesetzung der Leitungsstelle geschäftsführend durch Regierungsvizepräsidentin An­ke Recklies geleitet.